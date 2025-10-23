Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Ajax

Lukkien naar Ajax? "Tien keer betere trainer dan John Heitinga"

Sara
bron: Dagblad van het Noorden
Dick Lukkien in Breda
Dick Lukkien in Breda Foto: © Pro Shots

Clubwatcher Thijs de Jong en FC Groningen-supporter Piet van Dijken bespreken in Radio Milko de eventuele toekomst van Dick Lukkien Bij Ajax. Van Dijken begrijpt niet dat er enige twijfel zou zijn over het succes van Lukkien bij Ajax. 

"Er werd getwijfeld of Dick dit misschien wel zou kunnen bij Ajax", begint Van Dijken. "Dan denk ik, kijk eens wat wij hebben. Dick is toch een tien keer betere trainer dan John Heitinga? Maar dan voel ik toch die twijfel bij jou, Thijs."

"Nee hoor, ik denk dat hij wel een goede trainer voor Ajax zou zijn", spreekt De Jong hem tegen. "Hij is al jarenlang trainer en is nog nooit ontslagen. Hij heeft FC Emmen in de Eredivisie gekregen en heeft best wel leuk met ze gevoetbald. Met FC Groningen is hij vanuit de KKD ook meteen gepromoveerd. Dus ik denk van wel."

"Nu zeg je toch nog, ik denk van wel. Natuurlijk is dat waar!", laat Van Dijken zich uit. Hij begrijp niet dat er twijfel bestaat over het kunnen van Dick Lukkien bij Ajax. "John Heitinga is natuurlijk bezig aan zijn laatste dagen bij Ajax. Dus het is helemaal niet ondenkbaar", stellen ze daarnaast aan tafel. 

"FC Groningen moet misschien wel haast gaan maken om hem wederom vast te leggen, gezien de prestaties bij FC Groningen en de verhalen rondom Dick. Ik denk als er een vervolggesprek komt, dat het binnen afzienbare tijd is", besluit Van Dijken. 

