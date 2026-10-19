Lukkien onder de indruk van Ajax: "Vond het een verrassend plan"
Dick Lukkien zag FC Groningen zondagavond met 2-5 verliezen van Ajax. Waar de Groningers de Amsterdammers de afgelopen seizoenen regelmatig lastig wisten te maken, kwam de ploeg in de Euroborg dit keer tekort. De trainer was onder de indruk van het spelplan van Ajax en had ook zijn bedenkingen bij een beslissing van scheidsrechter Dennis Higler.
Lukkien zag dat Ajax met een opvallende tactische keuze voor problemen zorgde. Davy Klaassen kreeg als valse rechtsbuiten veel vrijheid en daar had Groningen moeite mee. "Je hebt gezien dat Ajax veel goede spelers heeft. En ze hadden ook een goed plan, ik vond het een verrassend plan. Ik zag in de warming-up al dat dit het plan was, Klaassen had een heel vrije rol en zeker in het begin hadden we daarmee moeite. Ajax was heel vast aan de bal en wij veel minder."
Ook een strafschopmoment in de eerste helft kwam na afloop ter sprake. Higler werd door de VAR naar de zijlijn geroepen na een duel tussen Klaassen en Brynjólfur Willumsson. De scheidsrechter besloot na het bekijken van de beelden echter bij zijn oorspronkelijke beslissing te blijven en gaf Groningen geen penalty.
Lukkien vond dat opmerkelijk, zeker omdat er tijdens SC Heerenveen - Excelsior eerder in dezelfde speelronde wel voor een vergelijkbaar moment werd gefloten. "Het is opmerkelijk dat er eerder deze speelronde wel een penalty voor gegeven wordt en vandaag niet. Maar het heet ook arbiter hè, het is arbitrair. Ik vond het een strafschop."
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