2026-02-10
Lukkien over Ajax-target: "Zie hem graag stap in Nederland maken"

Joram
bron: Studio Voetbal
Dick Lukkien
Dick Lukkien Foto: © BSR Agency

Stije Resink stond in de winter dicht bij een vertrek naar Benfica, terwijl ook Ajax belangstelling zou hebben gehad. Toch bleef de middenvelder bij FC Groningen. Trainer Dick Lukkien denkt dat Resink klaar is voor een volgende stap.

"Hij wilde in gesprek", begint Lukkien bij Studio Voetbal. "Hij wilde dat Groningen in ieder geval zou luisteren, dus toen heb ik hem ook doorverwezen naar Frank van Mosselveld en Mo Allach. Uiteindelijk heeft Groningen gezegd dat hij niet te koop is. Dat vond hij jammer. Hij wilde weten of het überhaupt mogelijk zou kunnen zijn. Uiteindelijk heeft hij het als een volwaardig prof geaccepteerd en is hij gewoon doorgegaan."

Of Resink komende zomer alsnog vertrekt, durft Lukkien niet te voorspellen. "Hij heeft een doorlopend contract, dus ik heb echt geen idee. Er zullen vast clubs voor hem komen. Ik denk dat hij een volgende stap aan kan, en dat hij daar eigenlijk wel aan toe is. Dat is misschien geen heel handige uitspraak als trainer, maar dat vond ik eigenlijk ook van Luciano Valente." 

"Op een gegeven moment zijn spelers klaar voor een volgende stap en ik denk dat Stije dat eigenlijk ook is, en dat hij die stap misschien wel nodig heeft. Ik zou hem graag in Nederland een stap zien maken, maar dat is niet aan mij", aldus Lukkien. 

Maher Carrizo



Mika Godts en Rayane Bounida



Mike Verweij



Erik ten Hag in De Grolsch Veste



Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax



Dennis Bergkamp



Kees Kwakman



Toby Alderweireld



Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven



