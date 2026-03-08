Laatste nieuws
Lukkien paste tactieken aan: "Hij bracht Ajax aan het voetballen"

Thomas
bron: ESPN
Dick Lukkien
Dick Lukkien Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij FC Groningen. De Amsterdammers gingen met 3-1 onderuit, waarbij de thuisploeg vooral na rust de controle overnam. Volgens Groningen-trainer Dick Lukkien lag dat mede aan een tactische aanpassing waarmee Ajax-spelers beter werden afgestopt.

"We hadden een goed eerste kwartier, maar daarna kreeg Ajax het overwicht en kwam het makkelijker aan voetballen toe", begint Lukkien na afloop voor de camera van ESPN. "In de rust hebben we wat wijzigingen gemaakt. Dat ging met name over korter zitten en het dichtzetten van (Sean, red.) Steur. In mijn beleving bracht hij Ajax echt aan het voetballen."

Na rust kreeg Steur beduidend minder ruimte en kreeg Groningen steeds meer grip op de wedstrijd. "Je had ook Godts. Hij was in de eerste helft heel gevaarlijk. We hebben wisselingen doorgevoerd om dat te neutraliseren", legt Lukkien uit. 

De trainer had na afloop ook lovende woorden voor verdediger Dies Janse. "Dies gaf een geweldige bal bij de eerste goal. In het verdedigen vond ik hem ook geweldig. Wat mij betreft speelde hij echt een uitstekende wedstrijd. Ik ben normaal niet zo van het individueel eruit halen van spelers, maar dat is in dit geval wel terecht", besluit Lukkien.

