Lukkien reageert op actie Vaessen: "Dingen gebeuren, maar wat precies?"

"Het was niet fraai en niet fijn wat er na afloop van de wedstrijd tegen Ajax gebeurde", blikt Lukkien terug in gesprek met Dagblad van het Noorden. Na het laatste fluitsignaal leek Vaessen een klap uit te delen aan Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos. Ook Ahmetcan Kaplan zou een slaande beweging hebben gemaakt. Beide incidenten worden onderzocht.

Toch vindt Lukkien dat er te veel nadruk ligt op de rol van zijn doelman. "Het was een hoop geduw en getrek over en weer en er waren veel mensen die zich ermee bemoeiden, van beide partijen. Op de beelden zie ik dingen gebeuren, maar wat precies, dat vind ik lastig om te zien. Heel veel mensen hebben er een mening over, maar ik onthoud me daarvan."

Volgens Lukkien moet het zover nooit komen. "Als de emoties zo hoog oplopen, moet je zorgen dat je rustig blijft, maar dat is een hoop mensen niet gelukt. Dat betreur ik, want wij houden niet van opstootjes. Wij nemen afstand van wat daar is gebeurd. Het is niet goed geweest van onze kant. Dat moeten wij de volgende keer beter doen."

De club wacht nu de uitkomsten van het onderzoek van de KNVB af. "Voor nu laten we de aanklager van de KNVB zijn werk doen. Dat wachten wij als club eerst af", besluit Lukkien.