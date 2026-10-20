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Lukkien sneert: "Dat was Ajax in de wedstrijden hiervoor niet"

Rik Engelbertink
Dick Lukkien
Dick Lukkien Foto: © BSR Agency

Ajax wist FC Groningen met liefst 5-2 van de mat te tikken. Dick Lukkien erkent dat zijn ploeg nooit goed in de wedstrijd heeft gezeten, ondanks de hooggespannen verwachtingen. De Trots van het Noorden kon bij een overwinning over Ajax heen.

"Ik heb daar heel weinig aandacht aan besteed. Ik heb ook geprobeerd te temperen dat wij de favoriet zouden zijn, want ik vind dat Ajax heel veel goede spelers heeft. En ze waren ook heel effectief, dat was Ajax in de wedstrijden hiervoor niet", zegt Lukkien bij RTV Noord.

"Ze waren ook beter in het drukzetten en dat was hiervoor ook beduidend minder. We troffen een goed Ajax, terwijl wij op een kwartier na weinig aanspraak maakten op meer dan een nederlaag", is de trainer eerlijk.

Lukkien vond dat zijn ploeg nauwelijks in de wedstrijd kwam, al was de goal van Willumsson een lichtpuntje. "Als wij na de rust het momentum vasthouden... Maar we geven de goals weg. De 3-1 was een mokerslag. We lieten het na om in te grijpen en dan is Ajax heel effectief. Dat deed denk ik iets met ons."

"Maar we begonnen heel goed te voetallen na de goal van Willumsson en was het eigenlijk wachten op meer kansen op de gelijkmaker", meent de trainer. "Zij deden ook andere dingen dan waar wij op getraind hadden, waardoor sommige momenten lastig te herkennen waren."

"Voor ons lagen er oplossingen links in de opbouw, maar daar kwamen we te weinig waardoor we veel door elkaar heen liepen maar niet een goede veldbezetting hadden", besluit Lukkien.

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