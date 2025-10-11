Lukkien-transfer naar Ajax afgeraden: "Het is een slangenkuil"

Hans Nijland raadt FC Groningen-trainer Dick Lukkien af om naar Ajax te verkassen. In zijn column uit hij harde kritiek op de club uit Amsterdam. Hij vindt dat de 53-jarige oefenmeester gewoon bij FC Groningen moet blijven.

"Hans Nijland was deze week op bezoek in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Eén ding leerde hij er: Ajax is een slangenkuil en FC Groningen-trainer Dick Lukkien moet er niet heen", begint Nijland zijn column in het Dagblad van het Noorden. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen was in de ArenA aanwezig voor een "paneldiscussie".

"Het zal niemand verbazen dat het Ajax-gehalte hoog was. Desalniettemin voelde ik mij daar in Amsterdam als een vis in het water", vervolgt Nijland, die naar eigen zeggen ook wel "speldenprikjes" uitdeelde. "Bij Ajax is het op dit moment namelijk kommer en kwel. Het is een dolend team, in het spel is geen lijn te bespeuren. Het is alsof ze wandelen door de Pyreneeën en een kaart van de Alpen bij zich hebben."

Nijland verwijst naar Johan Derksen, die onlangs stelde dat de selectie van Ajax momenteel van het niveau van FC Groningen is. "Nou, zelfs de Ajax-supporter zal erkennen dat het op dit moment leuker is om naar de FC te kijken dan hun eigen cluppie", aldus de columnist. "Ook op andere vlakken gaat het bij Ajax, ooit een grootmacht, niet goed. Recent zijn de jaarcijfers van het afgelopen seizoen gepresenteerd. Er is een verlies gemaakt van 37 miljoen."

"In de podcast Radio Milko werd mij afgelopen week gevraagd of Dick Lukkien een geschikte trainer zou zijn voor Ajax. Mijn advies: het is een slangenkuil, niet doen, blijf waar je zit", besluit hij zijn column.