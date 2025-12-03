Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Lukkien uit zich na verlies tegen Ajax: "Was een giftige combi"

Rik Engelbertink
bron: RTV Noord
Dick Lukkien in een lege ArenA
Dick Lukkien in een lege ArenA Foto: © Pro Shots

FC Groningen-trainer Dick Lukkien baalt van het verlies van zijn FC Groningen bij de hervatting van het duel met Ajax. Het werd 2-0 voor de Amsterdammers, die daarmee bepaald niet slecht weg kwamen. 

"De laatste zes wedstrijden laten we heel goed veldspel zien, ook vandaag weer. Maar we zijn te voorspelbaar en te slordig in de eindfase", zegt Lukkien tegenover RTV Noord. Kansen blijven gemist worden. "Die moeten we benutten. Dus de kwaliteit én effectiviteit moet omhoog", zegt de trainer, die vond dat de goals te makkelijk weggegeven werden. "En dat was vandaag een giftige combi."

"Bij die eerste goal van Mika Godts moeten we in eerste instantie meer druk op de bal geven. Dat gebeurt niet, waardoor er balverlies ontstaat en de verdediging niet goed staat", zegt Lukkien, die ook niet tevreden is over het druk zetten. "Daardoor nodigen we een speler als Godts uit om diep te lopen. Dat moet veel beter."

"Wij zijn echt op de goede weg, en dat zeg ik als een boer met kiespijn. We hebben verloren en dat vind ik totaal onnodig", zegt de trainer. "We doen een aantal dingen goed, maar we doen onszelf de laatste zes wedstrijden ook tekort. Die pijnpunten moeten we ook gewoon benoemen. We mogen daar meer van elkaar verwachten dan dat we vandaag hebben gebracht", besluit hij.

