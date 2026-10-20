Lukkien verbaasd na FC Groningen - Ajax: "Uiterst opmerkelijk"

Bij FC Groningen was er voor de wedstrijd vertrouwen in een goed resultaat, maar dat zat er tijdens de wedstrijd niet in. "Als je echt iets wil tegen dit soort ploegen, moet je met het mes tussen de tanden verdedigen", reageert Lukkien na afloop voor de camera bij ESPN. "Het kan niet zo zijn dat je op deze manier de doelpunten weggeeft."

FC Groningen kwam na rust nog even terug in de wedstrijd, maar kreeg vervolgens weer drie gemakkelijke goals tegen. "We lijken gewoon te stoppen met lopen. Dat is niet wat ik wil en ook niet wat ik gewend ben", aldus een teleurgestelde Lukkien. "Dat moet gewoon beter."