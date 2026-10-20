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Lukkien verbaasd na FC Groningen - Ajax: "Uiterst opmerkelijk"

Max
bron: ESPN
Dick Lukkien
Dick Lukkien Foto: © BSR Agency

Dick Lukkien zag FC Groningen zondag teleurstellend voor de dag komen tegen Ajax. Het duel in de Euroborg eindigde in 2-5. 

Bij FC Groningen was er voor de wedstrijd vertrouwen in een goed resultaat, maar dat zat er tijdens de wedstrijd niet in. "Als je echt iets wil tegen dit soort ploegen, moet je met het mes tussen de tanden verdedigen", reageert Lukkien na afloop voor de camera bij ESPN. "Het kan niet zo zijn dat je op deze manier de doelpunten weggeeft."

FC Groningen kwam na rust nog even terug in de wedstrijd, maar kreeg vervolgens weer drie gemakkelijke goals tegen. "We lijken gewoon te stoppen met lopen. Dat is niet wat ik wil en ook niet wat ik gewend ben", aldus een teleurgestelde Lukkien. "Dat moet gewoon beter."

Lukkien had weinig aan te merken op de nederlaag, al vindt de oefenmeester wel dat FC Groningen nog recht had op een strafschop. In de eerste helft haalde Davy Klaassen Brynjolfur Willumsson neer in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Dennis Higler gaf geen pingel.

De hoofdtrainer van FC Groningen vond dat de bal wél op de stip had gemoeten. "Het is uiterst opmerkelijk dat Heerenveen hiervoor vrijdag een strafschop kreeg en wij nu niet. Dat is tegenwoordig redelijk arbitrair te noemen, hè", stelt hij. "Ik vond het een penalty."

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