Lukkien voorbereid op Ajax: "Gekeken of ze deden wat wij verwachten"

Dick Lukkien heeft het treffen van Ajax met Hajduk Split met bovengemiddelde aandacht bekeken. Zelf won FC Groningen afgelopen weekend met 5-1 van Excelsior, een trend die de trainer door hoopt te zetten tegen de Amsterdammers.

"In topsport wil je altijd meer en beter. We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld, maar het had ook een record score kunnen zijn", zegt de oefenmeester tegen de clubkanalen van FC Groningen. "Maar dat ik tevreden was over ons vertoonde spel staat natuurlijk buiten kijf. We hadden speldiscipline, een goede veldbezetting en hebben veel kansen bij elkaar gespeeld. We worden steeds vaster met en zonder bal.”

Vervolgens gaat hij in op concurrent Ajax en hun laatste duel tegen Hajduk Split. "Uiteraard heb ik die wedstrijd gezien", bevestigt Lukkien. "Gekeken of ze deden wat wij verwachten en daarop hebben wij ook weer een plan gemaakt. Vorig seizoen werd het een spektakelstuk in Euroborg en zonder dat we het normaal moeten gaan vinden, verwacht ik zondag qua sfeer eigenlijk ook wel weer wat."