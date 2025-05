Lukkien waarschuwt Ajax: "De Euroborg gaat adembenemend zijn"

Woensdagavond staat FC Groningen voor een belangrijke uitdaging: de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen tegen koploper Ajax. Voor trainer Dick Lukkien is het een duel om naar uit te kijken, met zowel de top van de ranglijst als de strijd om de play-offs die meespelen.

Lukkien benadrukt het belang van de wedstrijd en de sfeer in het stadion: "De competitie nadert een zinderende ontknoping, zowel bovenin als bij de strijd om play-offs voor Europees voetbal. Daar hebben we zin in met zijn allen." Hij verwacht een strijdbaar Ajax: "Ik verwacht dat Ajax op en top gemotiveerd naar Groningen komt. Ze hebben natuurlijk een tik gehad, maar ze zijn niet voor niks koploper", verwijzend naar de recente 0-3 nederlaag van Ajax tegen NEC.

Groningen staat momenteel elfde, maar maakt nog kans op de play-offs. Nummer 9 Fortuna Sittard dreigt buiten de boot te vallen vanwege licentieproblemen, waardoor de plek doorschuift naar Sparta op plek 10. Groningen volgt daar vlak achter met slechts een minder doelsaldo. Lukkien is strijdvaardig: "De Euroborg gaat adembenemend zijn. De fans zullen aanstaan, maar wij moeten dat vuurtje opstoken vanaf minuut één en er echt een wedstrijd van maken."