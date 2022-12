Geschreven door Jessica Westdijk 09 dec 2022 om 12:12

Het WK begint weer steeds meer te leven in Nederland. Zelfs de minder grote voetballiefhebbers zitten steeds vaker aan de buis gekluisterd. Zeker nu Nederland steeds verder komt. Ondanks de kritiek, slaagt het team van Van Gaal er toch steeds in. Enkele spelers hebben zelfs een enorm goede indruk weten te maken. Noppert bijvoorbeeld. Nog nooit eerder werd er in voetballand zoveel over de keeper gesproken. Dit is de man waar iedereen het na de eerste match over had. Met zijn fantastische reddingen, relaxte houding en geweldige lengte voor een keeper, heeft hij al menig harten weten te veroveren.

Het is geen verrassing dat Ajax de komende tijd ook op zoek zal gaan naar een nieuwe keeper. Pasveer heeft al een redelijke leeftijd en zal geen jaren meer mee kunnen. Dit in tegenstelling tot Noppert waar ze een hele goede aan zouden hebben. Maar lukt het Ajax wel om in team oranje nieuwe spelers te scoren? Experts zijn hier nogal sceptisch over.

Onbetaalbaar

Zelfs het grootste geluk in het beste casino in Nederland zal hier niet bij helpen. Het gaat namelijk niet meer om geluk. Er wordt verwacht dat er grof geld wordt gevraagd voor de spelers van Oranje. Zeker voor een speler als Noppert. Hierbij gaat het om miljoenen. Misschien wel meer dan tien miljoen euro! Het is geen verrassing dat dit waarschijnlijk heel lastig gaat worden voor Ajax.

Het is dan ook bizar hoe snel Noppert de afgelopen jaren is gegroeid. Hij komt nu bij SC Heerenveen vandaan, maar heeft daarvoor zelfs nog bij veel kleinere clubs gespeeld. Niemand had verwacht dat hij zo’n indruk zou maken tijdens het wereldkampioenschap.

Toch is het nog zeker niet gezegd dat Ajax niet de uiterste best gaat doen om hem binnen te slepen. Zij zullen immers op korte termijn een nieuwe keeper moeten regelen en Noppert zou heel goed in het team kunnen passen.

Transferdreun

De transfermarkt lijkt af en toe wel op het spelen van een gokspel of in een online Bingo in Nederland. Je weet nooit wat je kunt verwachten. Je probeert je kansen te spreiden en hoopt op een goede uitkomst, maar soms valt dit ook tegen. Zo heeft Ajax de afgelopen tijd al tweemaal zeer gewilde spelers proberen te kopen, telkens met een enorme dreun tot gevolg.

Buitenlandse media hebben al gedeeld dat een deal met Hakim Ziyech en Danilo er waarschijnlijk niet in zal zitten voor Ajax. Dit terwijl menig Ajax-fan gelooft dat deze spelers echt de perfecte match zullen zijn met de Amsterdammers. Er is wel toegegeven dat er in de zomer misschien weer gesproken kan worden. Eventueel over het uitlenen van spelers.

De komende tijd zal het dan ook nog spannend worden op de transfermarkt.