Luuk de Jong: "Die zaten in het stadion bij FC Groningen - Ajax"

Luuk de Jong was na woensdagavond natuurlijk dolblij met de herwonnen koppositie. PSV was zelf te sterk voor Heracles Almelo, terwijl Ajax in extremis gelijkspeelde op bezoek bij FC Groningen.

"We moeten het vooral over zondag hebben", wordt De Jong geciteerd door De Telegraaf. "Daar moeten wij spelen zoals we tegen Heracles de eerste helft hebben gespeeld en zoals we de afgelopen weken hebben gespeeld. We moeten het gaspedaal in blijven drukken, zoals we dat hebben gedaan de laatste tijd."

"Als dat lukt, dan heb ik er veel vertrouwen in, maar het wordt zeker een lastige wedstrijd, want ze zijn daar goed bezig de laatste tijd. Daar zullen we goed voor de dag moeten komen", gaat hij verder. De aanvoerder geeft aan dat het de ouders van Bas Roorda waren die PSV als eerste in extase brachten. "Bas Roorda was met een oortje aan het bellen met zijn ouders, die zaten in het stadion daar en dat liep voor op de beelden."

"Ineens zegt Bas: 'mijn moeder zegt, er is nog een vrije trap'. En in één keer begint hij keihard te schreeuwen en zegt hij 'er is een doelpunt'. Toen gingen ook alle fans in het stadion los. Dan is er pure blijdschap. Je had het eigenlijk al een beetje opgegeven, je had het eigenlijk niet meer durven dromen dat je nog op de eerste plek zou komen te staan.