Luuk de Jong enthousiast over Farioli: "Geweldige verhalen gehoord"

"Ik had nooit gedacht dat de transfer zo geheim zou blijven, dat niemand het al zou weten en we de fans konden verrassen, en ik denk dat het gelukt is", zegt De Jong tegenover de clubkanalen van de Portugese club. "Toen we met FC Porto in gesprek raakten, begon ik meteen onderzoek te doen naar het stadion en de fans. Ik was meteen overtuigd. De fans zijn fantastisch. De sfeer toen ik het veld opliep... Ik zal dat moment nooit vergeten."

De Jong gaat bij FC Porto spelen onder voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli, die hij nog kent van zijn tijd bij PSV. "Ik heb met de trainer gesproken voordat de transfer rond kwam en het was een goed gesprek. Ik kende hem natuurlijk van zijn periode in Nederland. Ik heb geweldige verhalen gehoord over hoe hij werkt, hoe hij zich verhoudt tot het team en hoe inspireert hij kan zijn", aldus Luuk de Jong.