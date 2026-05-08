Luuk de Jong genoemd als Ajax-optie: "Zou een prima spits zijn"

Luuk de Jong zou volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij een uitstekende versterking zijn voor Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf bespreken de journalisten de toekomst van de ervaren spits, wiens aflopende contract bij FC Porto vermoedelijk niet verlengd gaat worden. Daarbij worden naast Ajax ook FC Twente en andere Nederlandse clubs genoemd als mogelijke bestemming.

"Dat zou een prima spits zijn voor Ajax natuurlijk", zegt Driessen wanneer de naam van De Jong ter sprake komt. Verweij plaatst daarbij wel een kanttekening. "Hij heeft natuurlijk wel een hele ernstige blessure gehad. Je moet wel even kijken hoe hij daaruit terugkomt. Hij is op leeftijd en dan heb je vaak langer nodig om weer helemaal fit te worden."

Volgens Verweij zijn er in Nederland meerdere clubs die de routinier goed zouden kunnen gebruiken. "Maar voor FC Twente en Ajax... Er zijn tal van clubs die hem goed kunnen gebruiken", klinkt het. De 35-jarige spits speelde in Nederland eerder al voor PSV, FC Twente en De Graafschap. Ook de Portugese sportkrant A Bola meldde onlangs dat FC Twente nadenkt over een mogelijke terugkeer van De Jong.

Driessen verwacht niet dat FC Porto nog met een nieuw contract gaat komen voor de spits. "Wat je in Nederland natuurlijk heel vaak ziet als iemand geblesseerd raakt en hij raakt al redelijk snel zwaar geblesseerd en komt in het hele seizoen niet meer in actie, dan verlengen we je contract onder bepaalde voorwaarden", vertelt hij. 

"Dat is dus niet het geval, waarschijnlijk omdat Luuk de Jong toch graag terug wil. Dat was ook een van de redenen waarom hij uiteindelijk weer voor PSV koos en niet langer in het buitenland wilde blijven."

