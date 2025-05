Luuk de Jong onthult: "Eerlijk gezegd hadden we het al opgegeven"

Luuk de Jong is natuurlijk dolblij dat PSV de koppositie in de Eredivisie weer te pakken heeft. De ervaren aanvaller rekent zich echter nog niet rijk, want ook hij weet dat de wedstrijd tegen Sparta eerst gewonnen moet worden.

"Iedereen ontplofte. Ik zag mensen juichen en huilen van blijdschap, maar ik besefte me ook heel snel dat er nog niets gespeeld is", vertelt De Jong na afloop op de persconferentie van PSV. "We moeten nog een wedstrijd en dat heb ik ook aan de jongens proberen te zeggen. Maar je bent natuurlijk wel blij dat je die eerste positie weer hebt behaald."

"We hebben veel dingen geroepen dat het voorbij was en dat zo'n achterstand nog nooit goed werd gemaakt", gaat de aanvoerder van de Eindhovenaren verder. "Als de achterstand nog vier punten is, dan begint het wel weer iets te leven. Maar we waren volledig met Feyenoord bezig om te zorgen dat we in ieder geval de Champions League zouden binnenhalen."

"En dan word je na die overwinning opeens beloond en sta je nog maar één punt achter op Ajax. Dan begin je wel te hopen dat het nog kan gebeuren. Maar een paar weken geleden sta je nog op negen punten. Toen hadden we het wel opgegeven, heel eerlijk gezegd", aldus De Jong.