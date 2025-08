Luuk de Jong: "Voor Ajax was het huilen, zo constateerde hij"

"Ik ben met mijn hoofd een beetje naar beneden gaan zitten in het vliegtuig, op de eerste stoel om de hoek", vertelt De Jong in een video van FC Porto. "Dat deed ik zodat niemand me zou herkennen. Het is echt bijzonder dat er niks op sociale media is verschenen. Hopelijk kunnen we het tot de presentatie van vanmiddag geheim houden."

"Eerst is er de medische test, dat is altijd het eerste. Ik heb veel over de club gehoord en ben heel benieuwd naar de presentatie", gaat hij verder. De Jong vertelt dat Porto sowieso nog op zijn 'bucket-list' stond. "Het zat altijd in mijn hoofd om hier een nog een keer met de familie heen te gaan, want ik was er nooit geweest. Het is mooi om de club en het stadion te gaan ontdekken. Ik heb ze vorige week nog op televisie gezien, tegen FC Twente."

Na de medische keuring vertelt De Jong hoe het contact met FC Porto ontstond. "Het begon bij een gesprek met Farioli. We hadden een heel goed gesprek samen. Het laatste seizoen was het voor Ajax huilen en wij waren dolblij, constateerde hij. Dit seizoen samen gelukkig zijn, is zijn doel."

De Jong werd pas vlak voor de presentatie in Porto voorgesteld aan zijn nieuwe ploeggenoten. "Zij waren ook verbaasd en ik kan me ook niet herinneren dat dit ooit met een speler is gebeurd. Ik kleedde me aan, volgde hen en ben toen het veld opgegaan. Ik heb veel meegemaakt in mijn carrière, maar was toch wel zenuwachtig. Daarna was het geweldig om het veld op te stappen. Dat gaf een topgevoel", aldus De Jong.