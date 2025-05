"Maak Wesley Sneijder assistent voor de laatste twee wedstrijden"

Spaan geeft in zijn nieuwe column aan vrijwel nooit naar Rondo te kijken, het programma waar Sneijder geregeld tafelgast is. Afgelopen maandag keek de journalist echter wel. "Tot mijn nog grotere verbazing pleitte Sneijder voor Fitz-Jim. We waren het denk ik voor het eerst 100 procent met elkaar eens", schrijft Spaan, die een groot fan is van de Ajax-middenvelder.

"Elke minuut dat Fitz-Jim niet voor Ajax speelt is een verloren minuut, vind ik", vervolgt Spaan, die verbaasd is dat Sneijder er dezelfde mening deelt. "Maak die man assistent voor de laatste twee wedstrijden", aldus Spaan, die daarmee doelt op het uitduel van Ajax met FC Groningen, en de thuiswedstrijd tegen FC Twente.