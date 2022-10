Geschreven door Redactie 01 okt 2022 om 14:10

Ajax maakt de laatste jaren veel furore in de Champions League. De ploeg wist op een haar na de finale te bereiken in het seizoen 2018/2019, terwijl zij in het seizoen 2016/2017 nog de finale van de Europa League bereikte. Ook dit jaar doet de ploeg weer mee in de Champions League. Laten we daarom eens gaan kijken of zij kans maken om er met de winst vandoor te gaan!

Ajax in het verleden

Door het rijke verleden van de ploeg uit Amsterdam, zien we verschillende keren de Champions League beker in de prijzenkast voorkomen. Vooral in de seizoenen 1970/71, 1971/72 en 1972/73 maakte Ajax furore door er drie keer op rij met de winst vandoor te gaan. Ook in 1994/95 en 1995/96 sprak het aanvallende voetbal van Ajax tot de verbeelding, waarbij zij er in het eerste jaar met de winst vandoor gingen, terwijl zij in het daaropvolgende jaar de finale wisten te bereiken.

In totaal wist de ploeg uit Amsterdam de UEFA Champions League vier keer te winnen, waarbij alleen Real Madrid, AC Milan, Liverpool, Bayern München en FC Barcelona dit vaker deden. De laatste jaren weet Ajax zich vrijwel elk jaar te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Sinds 2018/2019 is de ploeg niet meer weg te denken uit het toernooi.

Ajax in seizoen 2022/2023

Inmiddels heeft Ajax haar eerste twee wedstrijden in groep A gespeeld. Daarbij wist het overtuigend af te rekenen met Rangers FC, waarbij er in de Johan Cruyff Arena met 4-0 werd gewonnen. De daaropvolgende week ging de wedstrijd tegen Liverpool FC echter verloren door een late winnende goal van verdediger Joël Matip.

Hierdoor staat de Amsterdamse ploeg momenteel op een derde plek in de groep, waarbij het een gelijk aantal punten heeft gehaald met Liverpool. Vanwege het onderlinge resultaat staat de ploeg uit Liverpool echter op een tweede plek. De grote verrassing in de groep is vooralsnog Napoli, aangezien de ploeg overtuigend van Liverpool wist te winnen in de eerste wedstrijd.

Hieronder hebben we de huidige stand in Groep A:

Team Winst Gelijkspel Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Punten Napoli 2 0 0 7 1 6 Liverpool 1 0 1 3 5 3 Ajax 1 0 1 5 2 3 Rangers 0 0 2 0 7 0

De komende twee wedstrijden tegen Napoli lijken daarom van doorslaggevend belang te gaan worden voor de ploeg uit Amsterdam. Weten zij deze wedstrijden niet te winnen of verliezen zij zelfs, dan loopt Napoli verder uit en lijkt het een lastig verhaal te gaan worden om zich te plaatsen voor de volgende ronde. De volgende wedstrijden staan nog op het programma:

4/10/2022 om 21:00 in de Johan Cruyff Arena: Ajax vs. Napoli

12/10/2022 om 18:45 in Stadio Diego Armando Maradona: Napoli vs. Ajax

26/10/2022 om 21:00 in de Johan Cruyff Arena: Ajax vs. Liverpool

01/11/2022 om 21:00 in Ibrox Stadium: Rangers FC vs. Ajax

Ondanks dat de komende twee wedstrijden cruciaal worden, lijkt Ajax het aan haar stand verplicht om een derde plek in de poule veilig te stellen. Dit zorgt ervoor dat zij na de winterstop alsnog actief zijn in Europa, ook al is dit in de Europa League.

Maakt Ajax kans?

De vraag is nu of Ajax daadwerkelijk kans maakt op het winnen van de Champions League. Door de rijke historie en de ervaring die de ploeg de laatste jaren opgedaan heeft op het hoogste niveau, lijken zij in ieder geval een van de kanshebbers. Daarnaast hebben zij een jonge ploeg met veel kwaliteit. Naast dat er een sterk basiselftal is, zitten er ook genoeg spelers op de bank die het verschil kunnen maken.

Ook is er de laatste jaren sprake van interne rust bij Ajax. De club heeft een aantal turbulente jaren gekend, waar de prestaties van de directie direct invloed hadden op de prestaties op het veld. Dit lijkt echter verleden tijd, terwijl ook de technische staf in de Champions League heeft laten zien de juiste beslissingen te kunnen maken.

Natuurlijk is het moeilijk om de winnaar van de Champions League te voorspellen, zeker aangezien het toernooi pas twee wedstrijden aan de gang is. Toch is het wel mogelijk om in te zetten op alle wedstrijden in de Champions League, evenals op de winnaar, de topscorer en meer!

