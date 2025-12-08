Maakt Grim seizoen af bij Ajax? "Dat vind ik geen slechte optie"

Mike Verweij sluit nog steeds niet uit dat Fred Grim het seizoen als interim-trainer van Ajax zal afmaken. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf heeft de nieuwe technisch directeur tijd nodig om de juiste kandidaat te vinden en dat die gewenste trainer mogelijk niet meteen beschikbaar is in de winterstop.

"Afhankelijk van wie de technisch directeur wordt, zal hij wel de tijd moeten vinden om een goede trainer te zoeken. Als dat niet heel snel kan, dus als je iemand op het oog hebt die pas na dit seizoen zou kunnen, dan zou ik Fred Grim het seizoen laten afmaken. Dat vind ik geen slechte optie", zegt Verweij in de podcast Kick-off. "Maar ik had het ook geen heel slechte optie gevonden om Heitinga het seizoen af te laten maken. Hij had het niet veel slechter gedaan dan Grim, die ook zijn eerste drie wedstrijden verloor."

Verweij benadrukt dat Grim in elk geval goed ligt binnen de spelersgroep. "Davy Klaassen was vorige week erg lyrisch over hem. Dat hij eindelijk het idee kreeg dat er vastigheden in het team kwamen, al heb ik daar tegen Fortuna heel weinig van gezien," aldus de journalist.

Daarop reageert Valentijn Driessen sarcastisch: "Speelt hij, Davy Klaassen?" Verweij kan er wel om lachen: "Dan word je wel wat enthousiaster, dat scheelt misschien."