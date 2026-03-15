Maakt Ihattaren stap binnen de Eredivisie? "Dat zou geweldig zijn"

Aad de Mos denkt dat Mohamed Ihattaren zijn carrière het beste kan vervolgen bij NEC Nijmegen. De oud-trainer gaf in Goedemorgen Eredivisie aan dat de club uit Nijmegen volgens hem de perfecte omgeving kan zijn voor de middenvelder om zich verder te ontwikkelen.

Ihattaren speelde zaterdag een belangrijke rol in de 1-2 overwinning van Fortuna Sittard op FC Volendam. Met twee assists had hij opnieuw grote invloed op het spel van zijn ploeg. In het programma sprak Hans Kraay jr. vol bewondering over de ontwikkeling van de creatieve middenvelder.

"Ik heb mijn Marokkaanse pet al een paar weken op: Mohamed Ihattaren. Hij heeft inmiddels, met zijn twee assists tegen Volendam, dit seizoen tien assists en zes goals. Hij gaat steeds meer op de Ihattaren lijken die hij bij PSV was."

Volgens Kraay jr. zit de kwaliteit van Ihattaren vooral in zijn inzicht en techniek. "Hij ziet dingen in de diepte ook net iets eerder dan een doorsnee middenvelder." Daarnaast is hij volgens de analist ook gevaarlijk bij standaardsituaties. "Elke vrije trap en corner is gevaarlijk bij hem. Overal zit gevoel en fijnigheid in."

Kraay jr. ziet bovendien dat Ihattaren fysiek stappen heeft gezet. "Als je hem nu ook ziet, hij is bijna tegen het afgetrainde aan." Toch denkt hij dat de middenvelder nog een volgende stap kan maken als hij volledig voor zijn carrière gaat. "Als ik zijn zaakwaarnemer zou zijn, dan zou ik zeggen: je neemt één weekje vrij en we gaan ons de hele zomervakantie, zes dagen in de week, de kleren in werken."

Ook Henk ten Cate sluit zich aan bij de lofzang, maar ziet nog ruimte voor verbetering. "Want hij is zo’n goede voetballer. Het is een klein stapje nog en ik weet dat het heel veel moeite kost, maar ik hoop dat hij het doet, want hij is zo’n geweldige voetballer."

Aad de Mos ziet in NEC Nijmegen vervolgens de ideale volgende stap voor Ihattaren. Volgens hem kan de middenvelder daar onder trainer Dick Schreuder verder groeien. "Laat Schreuder hem maar oppakken bij NEC, als hij bij NEC zou blijven. Dat zou voor hem echt het beste zijn op dit moment."

De Mos heeft bovendien hoge verwachtingen van de club uit Nijmegen. "Dat is een topclub in wording." Vooral de manier van spelen spreekt hem aan. "Wat betreft de speelwijze is dat op dit moment het beste team van Nederland. Dat zou echt geweldig voor hem zijn."