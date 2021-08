Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2021 om 13:08

Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag zijn eerste voorselectie van Oranje bekend gemaakt. Het Nederlands elftal speelt in september 3 EK-kwalificatiewedstrijden en maar liefst 7 Ajacieden maken kans op een plekje in de selectie.

Van Steven Berghuis, Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Jurriën Timber was dat ook wel te verwachten. Het vijftal was ook onderdeel van de EK-selectie van Frank de Boer. Opvallender zijn de namen van Remko Pasveer en Devyne Rensch. De 37-jarige Pasveer mag plots nog dromen van een debuut in Oranje, terwijl het voor Rensch de volgende beloning is voor zijn snelle ontwikkeling. In juni debuteerde hij nog in Jong Oranje op het EK Onder 21.

De voorlopige selectie van Oranje ziet er als volgt uit:

Nathan Aké, Donny van de Beek, Steven Berghuis, Justin Bijlow, Daley Blind, Memphis Depay, Virgil van Dijk, Joël Drommel, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Tim Krul, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Donyell Malen, Remko Pasveer, Devyne Rensch, Marten de Roon, Guus Til, Jurriën Timber, Stefan de Vrij, Wout Weghorst en Georginio Wijnaldum.