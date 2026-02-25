Maarten Paes ambitieus: "Een rol als één van de leiders bij Ajax"

Maarten Paes maakte afgelopen weekend in de thuiswedstrijd van Ajax tegen NEC zijn debuut bij de club uit Amsterdam. De 27-jarige doelman erkent dat hij vier jaar geleden bij FC Utrecht nog een heel ander persoon was qua karakter.

"Toen liet ik me nogal eens gek maken", blikt hij terug op de website van de Telegraaf. "In Amerika bij FC Dallas ben ik volwassener geworden binnen en buiten het veld. Vooral een stuk rustiger, ook al is er chaos, tegenwoordig blijf ik rustig. Daarom was ik klaar voor mijn debuut last minute tegen NEC ondanks alles wat er is gebeurd afgelopen weken", aldus Paes.

"Na mijn plotselinge transfer, de blessures van Oleksandr Zinchenko en Jaros was ik er klaar voor om voor de leeuwen te worden gegooid", vervolgt hij. "Fysiek ging het prima tegen NEC. Als je zo lang geen duels hebt gespeeld moet je wedstrijdsituaties weer herkennen. Maar dat ging snel weer goed. Per actie groeide ik in de wedstrijd", blikt Paes terug.

"Tegen NEC maakte ik wat schoonheidsfoutjes aan de bal", erkent hij. "Dat kan beter. Ik hield ook een paar mooie ballen tegen en daar kan ik verder mee. Daarnaast moet ik wennen aan mijn teamgenoten met wie ik nooit eerder samen speelde. En dan gaat het hier nog drie stapjes beter dan ik gewend was", erkent Paes, die één van de routiniers is bij Ajax.

"Vanaf dag één heb ik me laten gelden in meetings, trainingen en ook tijdens de wedstrijd. Bij FC Dallas heb ik veel geleerd, ook het opnemen van de leiderschapsrol. Ik ben daar ook aanvoerder geworden. Voor mezelf denk ik dat een rol als één van de leiders bij Ajax ook is weggelegd. Daarvoor moet je wel eerst het respect winnen van je ploeggenoten.”