Maarten Paes dankbaar voor Fred Grim: "Dat helpt zeker"

De rentree van Maarten Paes onder de lat betekende niet alleen speelminuten, maar ook een weerzien met een trainer die het keepersvak door en door kent. De doelman is blij met de invloed van trainer Grim, die als oud-keeper precies weet wat er gevraagd wordt op dat moment.

"Dat helpt zeker. Hij wilde dat ik in de wedstrijd zou groeien", zegt Paes bij ESPN. "Eind vorig jaar raakte ik geblesseerd. Je mist wat ritme. Hij zei dat ik in de wedstrijd moest groeien en volwassen moest zijn. Je weet wat je moet doen. De sleutel is om dichtbij jezelf te blijven. We hebben ook twee topkeepers met Erik Heijblok en Harmen Kuperus. Dan bereid je je een dag van tevoren voor. Normaal gesproken hou ik ervan om zoveel mogelijk informatie zo vroeg mogelijk te krijgen. Nu kreeg ik ineens heel veel informatie. Maar ik kreeg een goede mix en heb mezelf kunnen laten zien." Volgens de goalie gaf juist die aanpak hem het vertrouwen om weer negentig minuten te maken.

Hoewel het zijn eerste volledige wedstrijd in lange tijd was, bleef fysieke malaise uit. "Ik merkte aan het begin van de week dat ik veel ballen had getrapt. Dat was al lange tijd niet zo. Dat merk je aan de spieren die je gebruikt met schieten. Nu ben ik er goed van hersteld. Vandaag een heerlijke training gehad met het team. Nu moeten we ervoor zorgen dat we er tegen PEC staan", aldus Paes, die zich alweer volledig richt op het volgende duel.