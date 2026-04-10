Maarten Paes minder dan Pasveer? "Dat lijkt me wel duidelijk"
Valentijn Driessen is geen fan van Maarten Paes. De journalist vindt dat Ajax er geen goed aan heeft gedaan de doelman binnen te halen.
Paes kwam in de winterstop over uit de Verenigde Staten en staat de laatste weken onder de lat bij Ajax. De Indonesisch international maakt echter weinig indruk. "Ze hadden Pasveer misschien nog wel heel goed kunnen gebruiken", stelt Driessen in Kick-off van de Telegraaf.
Pasveer ruilde Ajax deze winter juist in voor Heracles Almelo, maar Driessen vindt vervanger Paes juist minder dan zijn voorganger. "Dat lijkt me wel duidelijk. Deze man heeft nog in de top gekeept en het bij Ajax best goed gedaan. Paes kwam er bij FC Utrecht niet eens aan en gaat regelmatig in de fout.
