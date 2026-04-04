Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Maarten Paes ontsnapt dankzij SEG aan paspoortenkwestie'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Maarten Paes debuteert bij Ajax
Maarten Paes debuteert bij Ajax Foto: © BSR Agency

Het Nederlandse voetbal wordt momenteel behoorlijk in zijn greep gehouden door de paspoortengate. Indonesisch international Maarten Paes was als een van de weinige niet betrokken bij de kwestie. 

Alle Nederlandse spelers die zich de afgelopen jaren lieten naturaliseren tot Indonesiër om voor de nationale ploeg uit te kunnen komen bleken hun Nederlandse nationaliteit te hebben verloren en niet meer speelgerechtigd te zijn in de Eredivisie en KKD. 

Het Algemeen Dagblad schetst in een uitgebreid verhaal hoe het de afgelopen jaren in werking ging en Fardy Bachdim, een Nederlandse zaakwaarnemer met Indonesische roots, een belangrijke rol als tussenpersoon speelde. De spelers werden namelijk niet op de hoogte gesteld van de regels over het verliezen van hun nationaliteit. 

Waar veel Nederlandse spelers dus zonder het te weten hun Nederlandse nationaliteit verloren, gold dat niet voor Paes. De doelman van Ajax werd als enige wél gewaarschuwd. Niet door Fardy Bachdim, maar door juristen van SEG, zijn managementkantoor. Ajax was daarbij bij de komst van Paes afgelopen winter op de hoogte dat er andere regels golden voor de international. 

Gerelateerd:
0
0
Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws