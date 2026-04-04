'Maarten Paes ontsnapt dankzij SEG aan paspoortenkwestie'

Het Nederlandse voetbal wordt momenteel behoorlijk in zijn greep gehouden door de paspoortengate. Indonesisch international Maarten Paes was als een van de weinige niet betrokken bij de kwestie.

Alle Nederlandse spelers die zich de afgelopen jaren lieten naturaliseren tot Indonesiër om voor de nationale ploeg uit te kunnen komen bleken hun Nederlandse nationaliteit te hebben verloren en niet meer speelgerechtigd te zijn in de Eredivisie en KKD.

Het Algemeen Dagblad schetst in een uitgebreid verhaal hoe het de afgelopen jaren in werking ging en Fardy Bachdim, een Nederlandse zaakwaarnemer met Indonesische roots, een belangrijke rol als tussenpersoon speelde. De spelers werden namelijk niet op de hoogte gesteld van de regels over het verliezen van hun nationaliteit.