'Maarten Paes ontsnapt dankzij SEG aan paspoortenkwestie'
Het Nederlandse voetbal wordt momenteel behoorlijk in zijn greep gehouden door de paspoortengate. Indonesisch international Maarten Paes was als een van de weinige niet betrokken bij de kwestie.
Alle Nederlandse spelers die zich de afgelopen jaren lieten naturaliseren tot Indonesiër om voor de nationale ploeg uit te kunnen komen bleken hun Nederlandse nationaliteit te hebben verloren en niet meer speelgerechtigd te zijn in de Eredivisie en KKD.
Het Algemeen Dagblad schetst in een uitgebreid verhaal hoe het de afgelopen jaren in werking ging en Fardy Bachdim, een Nederlandse zaakwaarnemer met Indonesische roots, een belangrijke rol als tussenpersoon speelde. De spelers werden namelijk niet op de hoogte gesteld van de regels over het verliezen van hun nationaliteit.
Waar veel Nederlandse spelers dus zonder het te weten hun Nederlandse nationaliteit verloren, gold dat niet voor Paes. De doelman van Ajax werd als enige wél gewaarschuwd. Niet door Fardy Bachdim, maar door juristen van SEG, zijn managementkantoor. Ajax was daarbij bij de komst van Paes afgelopen winter op de hoogte dat er andere regels golden voor de international.
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
Zerrouki gefocust: "Was al die tijd voortdurend met Ajax bezig"
Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
Zerrouki wijst naar duel Ajax: "Daar komt deze ontlading vandaan"
Mats Rots wijst naar teamgenoot: "Dat helpt wel heel erg"
Godts: "Vraag me af waarom we dat niet 10 keer per wedstrijd doen"
FC Twente kraakt tactiek Ajax: "In de tweede helft ging dat beter"
Kwakman kritisch op 'blind' Ajax-duo: "Ze zien 't gewoon nog niet"
Van den Brom verslaat Ajax: "We hebben vandaag verdiend gewonnen"
Theo Janssen langer bij De Treffers: "Ik ben enorm blij en trots"
Van Rooij na FC Twente winst: "Om het zo te doen, in de ArenA..."
Steur ziet probleem in het spel van Ajax: "In mijn optiek..."
Vink stipt aan: "Je ziet het bij sommige spelers van Ajax ook..."
Weghorst weigert voor camera te komen na duel Ajax en FC Twente
Ajax verliest Champions League uit zicht door nederlaag tegen Twente
Jong Ajax geeft voorsprong weg: "Dan heb je de pest erover in"
Jari Litmanen even terug in Amsterdam: "Ik vond het geweldig"
MATCHDAY | Edvardsen in de basis; Gloukh op de bank bij Ajax
Hoefkens kijkt om zich heen: "Ajax had de zaken wél op orde"
Ramiz Zerrouki tegen Ajax: "Dat zou helemaal fantastisch zijn"
Dolberg vertelt over ziekte: "Ik heb een aantal lotgenoten"
'Vermoedelijke opstelling Ajax: Garcia wijzigt meerdere plekken'
Kroes op de bres voor oud-Ajacied: "Ontzettend veel kritiek"
Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"
FC Barcelona-spelers naar Ajax? "Daar kan je vergif op innemen"