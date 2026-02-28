Maarten Paes: Zoveel sneller dan ik gewend ben, ook bij Utrecht"

Maarten Paes is blij met zijn contract bij Ajax, waar hij tot liefst medio 2029 tekende. De keeper, die in Nederland bekend werd vanwege zijn periode bij FC Utrecht, voelt zich gewaardeerd in Amsterdam.

"Daar spreekt veel vertrouwen uit van beide kanten. Een langdurige verbintenis. Heel eerlijk hoe ik mijn carrière hier zie, is elke dag zoveel mogelijk waarde toevoegen aan het team en de club", zegt Paes tegenover ESPN. "Ik wil dat de club zo groot mogelijk is. Ik ben het teamproces belangrijker gaan vinden door de jaren dan mijn persoonlijke proces. Ik denk als het team wint en het team floreert dat individuelen daarvan mee-eten."

Paes legt uit waarom men op trainingen zo onder de indruk van hem is. "Ik ben best laat keeper geworden. Rond mijn vijftiende of zestiende. Het voelt nog steeds alsof ik een jong jongetje ben die elke dag op het veld wil staan om te duiken. Daar haal ik plezier uit. Met de jaren is het lastiger om uren op het veld te staan. Maar nu ben ik met mijn persoonlijke trainer bezig om persoonlijke records neer te zetten op het gebied van sprongkracht en enkelstijfheid. Dat gebeurt goed hier. Dat merk ik aan de faciliteiten."

Zijn kracht? Zijn optimisme en ambitieuze karakter. Een tweede plek voor Ajax is dan ook wat mogelijk is volgens hem. "Zeer realistisch. Als je naar het middenveld kijkt dan zijn we superjong. Die groei gaat niet in een rechte lijn. Als we constant blijven hunkeren op de puntjes die beter kunnen dan zit daar zoveel potentie in. Onze buitenspelers zijn superjong, maar nemen het team bij de hand. Er zit nog zoveel groei in."

"En met het talent wat ik hier zie gaat alles twee keer zo snel als ik gewend ben, ook bij Utrecht. Daarom heb ik een goed gevoel dat als wij de stappen kunnen maken, een grote kans hebben op directe plaatsing Champions League", besluit hij.