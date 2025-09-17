AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"

Cherine
Maarten Wijffels
Maarten Wijffels Foto: © Pro Shots

Ajax speelt woensdagavond een Champions League-wedstrijd in eigen huis tegen Inter. De Italianen hebben vorig jaar nog in de finale gestaan. De Amsterdammers moeten het doen zonder Steven Berghuis.

Maarten Wijffels wordt gevraagd of het een aderlating is dat Steven Berghuis gemist wordt. "Ja, dat is hun vaste basisspeler, toch?", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Dus dat lijkt me wel. Maar voor Ajax komt het erop aan: als Inter speelt zoals we ze kennen - kijk maar hoe ze tegen Feyenoord speelden vorig seizoen in de Champions League."

"Die hoeven niet per se twintig kansen te creëren; ze gaan proberen gecontroleerd te spelen en te profiteren van jouw fouten. Dus voor Ajax komt het erop aan om zo min mogelijk fouten te maken. Alleen, dit elftal gaat die fouten maken en dan moet je hopen dat Inter het niet te veel of in het geheel niet afstraft", vervolgt de AD-journalist.

"Ajax wordt vanavond op zijn fouten beoordeeld. Ze zullen best aan de bal komen, misschien met iemand voorin of als Mika Godts een actie maakt. Maar het gaat erom waar op het veld je balverlies lijdt en of je dat misschien kan voorkomen", aldus Wijffels.

