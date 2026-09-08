Maarten Wijffels enthousiast: "Hij is de architect van Ajax"
Maarten Wijffels zag Julian Brandt een uitstekende wedstrijd spelen tegen PSV. Ajax ging met 1-3 onderuit tegen de Eindhovenaren, maar de Duitse middenvelder maakte indruk op de journalist.
"Brandt is de architect van dit Ajax, slim, balvast en fit", schrijft Wijffels in het Algemeen Dagblad. "Zaterdag was hij ook de beste van alle spelers op het veld. Dat hij verdween uit het hart van het middenveld, daar waren ze op de bank van PSV blij mee."
"Want Brandt kwam vanaf dat moment in het territorium van Sergiño Dest terecht. En die volgde de Duitser niet alleen als een terriër, hij ging ook over hem heen met zijn nooit aflatende aanvalsdrang en power. Zoals Dest over elke tegenspeler heen dendert in Nederland. Hij en Mauro Junior op de andere flank zijn sleutelspelers in de tactiek van Peter Bosz", aldus Wijffels.
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