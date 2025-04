Maarten Wijffels prijst Ajacied: "Daar staat hij symbool voor"

Ajax was afgelopen zondag met 0-2 te sterk voor PSV. De Amsterdammers lijken hiermee een voorschot te nemen op de landstitel en journalist Maarten Wijffels vond Ajax een goede indruk achterlaten.

"Ajax was op de tegenstoot effectief, maar het gaat om de eerste helft", vertelt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Daar worden de piketpaaltjes gelagen. Wie stelt wie voor keuzes? En doordat het 0-1 werd, ging Ajax in een zetel naar het restant van die wedstrijd toe."

"Davy Klaassen is toch wel weer heel belangrijk in de periode van zijn terugkeer bij Ajax. Hij maakte de 0-1 en leest een wedstrijd slim. Hij staat symbool voor de oudere spelers, die iets extra's kunnen. Dat geldt ook voor Steven Berghuis. Noa Lang stond op Lucas Rosa, die voor het eerst in de basis stond. Dat zou hét duel worden. Maar daar bleek helemaal niks van", aldus Wijffels.