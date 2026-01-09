Maarten Wijffels vreest voor Ajacied: "Er is stevige concurrentie"

Maarten Wijffels heeft alvast vooruitgekeken naar het aanstaande WK. Het toernooi wordt komende zomer gespeeld en de journalist denkt dat Oranje niet dik in de spitsen zit. Wout Weghorst lijkt in aanmerking te komen voor een plekje bij de selectie, maar dan moet hij wel minuten maken bij Ajax.

"Vijf maanden voor het toernooi is alleen Memphis Depay écht zeker van zijn plek in het vliegtuig, als enige", schrijft Wijffels in zijn analyse in het Algemeen Dagblad. "En ja, normaal gesproken gaat Wout Weghorst mee, als de beoogde pinchhitter. Weghorst moet wel zorgen dat hij genoeg speelt. Er is nu stevige concurrentie bij Ajax, waar Dolberg rendeert."

"De ene, Mexx Meerdink, vooral hypothetisch", aldus de journalist. Wijffels weet natuurlijk ook wel dat de spits van AZ nog herstellende is van een slepende blessure. Bij een goed vervolg in 2026 denkt hij echter dat ook Guus Til nog weleens in beeld zou kunnen komen bij Oranje. "Dan wordt Til misschien een dark horse voor het WK."