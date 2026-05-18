Maas Willemsen baalt van waterballet: "Wij waren beter dan Ajax"

Het duel tussen SC Heerenveen en Ajax eindigde zondagmiddag in zware regenval, waardoor het veld in de slotfase veranderde in een echt waterballet. Goed voetballen werd daardoor steeds lastiger. Ook verdediger Maas Willemsen had zichtbaar moeite met de omstandigheden.

"Het was bijna waterpolo, dit was heel gek", zegt Willemsen na de wedstrijd tegen Omrop Fryslân. "Je zegt wel tegen elkaar: de omstandigheden veranderen een beetje, let erop. Ik denk niet dat het in ons voordeel was, want ik vond dat wij beter waren dan Ajax. Ik denk dat wij baat hadden bij een goed veld dat nog bespeelbaar was."

SC Heerenveen sluit het seizoen af op de achtste plaats. Daarover is Willemsen gematigd tevreden. "Achtste is een redelijk resultaat, maar het had beter gekund. Als we hadden gewonnen, hadden we nog een plekje kunnen stijgen. Ik denk dat we dat verdiend hadden."