Maas Willemsen baalt van waterballet: "Wij waren beter dan Ajax"

Joram
bron: Omrop Fryslân
Maas Willemsen
Maas Willemsen

Het duel tussen SC Heerenveen en Ajax eindigde zondagmiddag in zware regenval, waardoor het veld in de slotfase veranderde in een echt waterballet. Goed voetballen werd daardoor steeds lastiger. Ook verdediger Maas Willemsen had zichtbaar moeite met de omstandigheden.

"Het was bijna waterpolo, dit was heel gek", zegt Willemsen na de wedstrijd tegen Omrop Fryslân. "Je zegt wel tegen elkaar: de omstandigheden veranderen een beetje, let erop. Ik denk niet dat het in ons voordeel was, want ik vond dat wij beter waren dan Ajax. Ik denk dat wij baat hadden bij een goed veld dat nog bespeelbaar was."

SC Heerenveen sluit het seizoen af op de achtste plaats. Daarover is Willemsen gematigd tevreden. "Achtste is een redelijk resultaat, maar het had beter gekund. Als we hadden gewonnen, hadden we nog een plekje kunnen stijgen. Ik denk dat we dat verdiend hadden."

Donderdag staat de halve finale van de play-offs tegen FC Utrecht op het programma. Willemsen ziet ondanks de teleurstelling ook aanknopingspunten. "Uit deze wedstrijd kunnen we ook veel vertrouwen halen. We zijn in fases wel dominant geweest."

"Misschien treffen we niet het beste Ajax op dit moment, maar je kunt er nog steeds vertrouwen uit halen. Je moet nu aan het eind van het seizoen zorgen dat je nog heel scherp bent, dan gaan we kijken wie er beter is. Op naar een mooi toetje", aldus Maas Willemsen.

