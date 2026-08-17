Maas Willemsen: "Zo konden wij onder de druk van Ajax uit voetballen"
SC Heerenveen kwam zondagmiddag op een 2-0 achterstand tegen Ajax, maar stapte met een gelijkspel van het veld. Aanvoerder Maas Willemsen zag dat de Friezen het aanvankelijk lastig hadden in de Johan Cruijff Arena.
"We hadden het in het begin niet goed staan qua druk zetten, zij voetbalden er makkelijk onderuit", vertelt Willemsen, geciteerd door de clubsite van SC Heerenveen. "Na twintig minuten hebben we het omgezet en daarna ging het een stuk beter. We gingen meer 1-op-1 spelen."
De aanvoerder knokte zich met zijn ploeg terug in de wedstrijd en dat leverde dus een punt op in Amsterdam. "In het begin waren we heel slordig. Later wisten we de rust meer te vinden in ons spel. Daardoor werden we beter, bereikten we steeds meer mensen tussen de linies en zo konden wij onder de druk van Ajax uit voetballen", aldus Willemsen.
Maas Willemsen: "Zo konden wij onder de druk van Ajax uit voetballen"
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