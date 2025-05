Maaskant: "Aanvallend is het klinisch en braaf, niet des Ajax"

"Die kunnen niet anders dan blijven winnen, want anders is het seizoen klaar. Maar dat verandert niks aan hun werkwijze. Normaal gesproken als het gelijk aan het einde van een wedstrijd zou staan, dan is het misschien 'so be it'. Maar nu moeten ze door gaan jagen met het risico dat ze het deksel op hun neus krijgen. Het is alles of niks nu voor PSV, maar ik zie Ajax niet nog drie keer verliezen", zegt Maaskant in gesprek met Sportnieuws.nl.

Dat er tegen Sparta niet gewonnen werd zegt Maaskant niet zoveel. "Ajax is gewoon aanvallend matig en tegen Sparta hadden ze het gewoon verdiend om te winnen. Scorebordjournalistiek is te makkelijk. Aanvallend is het klinisch en braaf, niet des Ajax. Toen Godts en Weghorst erbij kwamen begon dat wel te komen. Dus dat wordt interessant, maar ik denk dat Ajax nog wel twee wedstrijden gaat winnen."