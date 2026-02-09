Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Maaskant: "Daar is Weghorst misschien niet de juiste man voor"

Niek
Robert Maaskant oogt vermoeid
Robert Maaskant oogt vermoeid Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ en Fred Grim kreeg na afloop de nodige kritiek vanwege zijn wissels. Robert Maaskant heeft het op de website van Sportnieuws opgenomen voor de interim-trainer van Ajax. 

"We zijn hier maar een beetje gewend geraakt dat een trainer altijd in de rust wat moet doen en nog een keer in de 60e minuut", legt hij uit. "De standaardwissel, daar ben ik niet zo van. Ik vind dat je een wedstrijd moet lezen en moet kijken wat je nodig hebt om de wedstrijd te kantelen. Het kan ook zijn dat je vindt dat de mensen in het veld voldoende doen om het voor elkaar te krijgen", aldus Maaskant. 

"Ik vond het wel aardig lopen, waarom zou je dan wisselen? Je kan discussiëren of het niet vijf minuten eerder gekund had, maar ik vond het geen gekke wissels", vervolgt de oud-trainer, die zag dat Weghorst pas vlak voor tijd mocht invallen. "Dan gaat het om vertrouwen in Weghorst en de speelstijl. Op het moment dat je alleen met lange ballen gaat spelen, wil je Weghorst daar oorlog zien maken. Maar als je kiest om langer te combineren en te blijven voetballen, dan is Weghorst daar misschien niet de juiste man voor", besluit Maaskant realistisch. 

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch na AZ - Ajax: "Moest zich schamen"

0
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena

Van Hooijdonk: "Hij is niet geil genoeg om die goal te maken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

0
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties