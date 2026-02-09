Maaskant: "Daar is Weghorst misschien niet de juiste man voor"

"We zijn hier maar een beetje gewend geraakt dat een trainer altijd in de rust wat moet doen en nog een keer in de 60e minuut", legt hij uit. "De standaardwissel, daar ben ik niet zo van. Ik vind dat je een wedstrijd moet lezen en moet kijken wat je nodig hebt om de wedstrijd te kantelen. Het kan ook zijn dat je vindt dat de mensen in het veld voldoende doen om het voor elkaar te krijgen", aldus Maaskant.

"Ik vond het wel aardig lopen, waarom zou je dan wisselen? Je kan discussiëren of het niet vijf minuten eerder gekund had, maar ik vond het geen gekke wissels", vervolgt de oud-trainer, die zag dat Weghorst pas vlak voor tijd mocht invallen. "Dan gaat het om vertrouwen in Weghorst en de speelstijl. Op het moment dat je alleen met lange ballen gaat spelen, wil je Weghorst daar oorlog zien maken. Maar als je kiest om langer te combineren en te blijven voetballen, dan is Weghorst daar misschien niet de juiste man voor", besluit Maaskant realistisch.