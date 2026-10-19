Maaskant eerlijk over Ajax: "Ze waren echt schandalig slecht"
Ajax boekte zondag een overtuigende 5-2 overwinning op FC Groningen. Oud-trainer Robert Maaskant spreekt van een "heel knap resultaat" en deelt complimenten uit aan de ploeg van de Amsterdammers. Volgens hem heeft Ajax zich goed hersteld van de eerdere teleurstelling tegen Hajduk Split
Door de overwinning staat Ajax vierde in de Eredivisie, achter Feyenoord, AZ en PSV. Of de Amsterdammers inmiddels de aansluiting hebben gevonden met de top, vindt Maaskant nog lastig te beoordelen. "Ik vind het nog een beetje vroeg", zegt hij in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast. "Kleur op de wangen, zou je kunnen zeggen."
Maaskant wijst daarbij op het eerdere optreden van Ajax tegen Hajduk Split, dat met een 2-1-nederlaag eindigde. "Tegen Hajduk Split (in de Conference League (2-1-verlies), red.) waren ze schandalig slecht, echt schandalig slecht. Als je dan zo'n reactie geeft, is dat wel knap van die groep." De oud-trainer genoot van het duel in Groningen. "Het was een hele leuke wedstrijd. Hoog tempo, het ging op en neer en ook FC Groningen heeft kansen gehad", zegt hij.
Naast het aantrekkelijke spel waren er ook enkele opvallende beslissingen van de scheidsrechter. Volgens Maaskant had FC Groningen in de eerste helft een strafschop moeten krijgen. Ook Ajax kon volgens hem aanspraak maken op een penalty. "Ik vond het overigens wel een strafschop, die Groningen had moeten hebben in de eerste helft en daarna kan Ajax ook nog wel claimen dat zij ook een strafschop moeten hebben", aldus Maaskant.
Beide ploegen kregen tijdens de wedstrijd wel een strafschop voor andere momenten, maar slaagden er niet in die te benutten. "Dat was ook een beetje het verhaal van de wedstrijd", stelt de oud-voetballer en trainer. Ondanks de gemiste penalty's en de discussie over de arbitrage is Maaskant vooral positief over de prestatie van Ajax. "Maar uit bij Groningen winnen is gewoon een heel knap resultaat, of je nou wel of niet in vorm bent. Dat is gewoon goed gedaan, dus wat dat betreft complimenten voor Ajax."
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