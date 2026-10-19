Maaskant eerlijk over Ajax: "Ze waren echt schandalig slecht"

Ajax boekte zondag een overtuigende 5-2 overwinning op FC Groningen. Oud-trainer Robert Maaskant spreekt van een "heel knap resultaat" en deelt complimenten uit aan de ploeg van de Amsterdammers. Volgens hem heeft Ajax zich goed hersteld van de eerdere teleurstelling tegen Hajduk Split

Door de overwinning staat Ajax vierde in de Eredivisie, achter Feyenoord, AZ en PSV. Of de Amsterdammers inmiddels de aansluiting hebben gevonden met de top, vindt Maaskant nog lastig te beoordelen. "Ik vind het nog een beetje vroeg", zegt hij in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast. "Kleur op de wangen, zou je kunnen zeggen."

Maaskant wijst daarbij op het eerdere optreden van Ajax tegen Hajduk Split, dat met een 2-1-nederlaag eindigde. "Tegen Hajduk Split (in de Conference League (2-1-verlies), red.) waren ze schandalig slecht, echt schandalig slecht. Als je dan zo'n reactie geeft, is dat wel knap van die groep." De oud-trainer genoot van het duel in Groningen. "Het was een hele leuke wedstrijd. Hoog tempo, het ging op en neer en ook FC Groningen heeft kansen gehad", zegt hij.