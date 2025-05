Maaskant geeft transferadvies aan Ajax: "Het kan gewoon niet"

"Het kan gewoon niet. Je kan als ploeg niet een spits hebben die bijna niet scoort", vertelt hij op de website van Sportnieuws.nl. "De pech die Ajax heeft is dat hij al een keer een transfer heeft gemaakt, en die is mislukt. Vervolgens is hij moeilijk teruggekomen en is niet gaan presteren", aldus Maaskant.

"Wie gaat hem dan nog halen? Brobbey zou wel goed in Engeland kunnen spelen. Met zijn snelheid en kracht", vervolgt hij. "Maar ook die ploegen kijken naar cijfers en statistieken. Dan gaan ze ook kijken naar hoeveel goals ze willen zien van een spits. Dan vullen ze dat in op een computer, komen er twintig spitsen op het scherm. Mag jij raden wie er niet bij staat. Brobbey", besluit Maaskant realistisch.