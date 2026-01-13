'Maaskant gelinkt aan Ajax': "Ik vind heel veel dingen leuk"

Hélène Hendriks bracht maandagavond tijdens De Oranjewinter Robert Maaskant in verband met een mogelijke rol in de technische staf van Ajax. De clubloze trainer staat open voor een functie als assistent, maar benadrukt meteen dat hij niet denkt dat het iets gaat worden.

Maaskant was te gast in het programma en sprak over zijn situatie sinds hij afgelopen zomer vertrok bij Helmond Sport. In de uitzending werd hij direct gelinkt aan een eventuele functie bij Ajax. "Heb je Jordi Cruijff al een appje gestuurd dat je beschikbaar bent?", vroeg Noa Vahle met een knipoog aan de oefenmeester. "Zeker! In het Spaans", reageerde Maaskant cynisch. Hendriks volgde met een serieuzere vraag: "Zou jij eventueel als assistent willen aansluiten bij Ajax? Zou dat iets zijn?"

"Dat is totaal niet aan de orde", maakte Maaskant duidelijk. "Ik vind het voetbalvak hartstikke mooi om te doen, maar ik vind heel veel dingen leuk", aldus de voormalig trainer van onder meer NAC Breda, FC Groningen en VVV-Venlo.