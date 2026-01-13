Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Maaskant gelinkt aan Ajax': "Ik vind heel veel dingen leuk"

Arthur
Robert Maaskant
Robert Maaskant Foto: © Pro Shots

Hélène Hendriks bracht maandagavond tijdens De Oranjewinter Robert Maaskant in verband met een mogelijke rol in de technische staf van Ajax. De clubloze trainer staat open voor een functie als assistent, maar benadrukt meteen dat hij niet denkt dat het iets gaat worden.

Maaskant was te gast in het programma en sprak over zijn situatie sinds hij afgelopen zomer vertrok bij Helmond Sport. In de uitzending werd hij direct gelinkt aan een eventuele functie bij Ajax. "Heb je Jordi Cruijff al een appje gestuurd dat je beschikbaar bent?", vroeg Noa Vahle met een knipoog aan de oefenmeester. "Zeker! In het Spaans", reageerde Maaskant cynisch. Hendriks volgde met een serieuzere vraag: "Zou jij eventueel als assistent willen aansluiten bij Ajax? Zou dat iets zijn?"

"Dat is totaal niet aan de orde", maakte Maaskant duidelijk. "Ik vind het voetbalvak hartstikke mooi om te doen, maar ik vind heel veel dingen leuk", aldus de voormalig trainer van onder meer NAC Breda, FC Groningen en VVV-Venlo.

Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
