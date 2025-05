Maaskant haalt keihard uit: "Hoe haal je het in je harsens?"

Robert Maaskant is niet te spreken over de Ajax-fans die rellen starten op een evenement dat alleen maar blijdschap uit zou moeten stralen.

In een nieuwe aflevering van De Maaskantine laat Maaskant zich horen over de rellen die vaak ontstaan na een kampioenschap van Ajax. "Ik heb mij ongelofelijk geërgerd aan de protesten tijdens 4 mei. Hoe haal je het in je harsens om zo'n moment te verstoren dat zo belangrijk is voor zoveel mensen. Ondanks dat je recht hebt op iets doen", aldus Maaskant.

"Waar ik naartoe wil, is dat al die gekkies eens een keer een evenement een normaal evenement laten zijn", gaat hij verder. "Als je kampioen wordt met Ajax, waarom moet het dan altijd uitmonden in rellen?"

"En als het wel uitmondt in rellen, zet dan die camera's erop en pak die mensen op. Geef ze ook eens een financiële dauw", laat Maaskant zich uit. "Laat ze gewoon betalen voor de schade die het oplevert. Ik ben daar helemaal klaar mee. Elke keer weer. Het slaat nergens op."