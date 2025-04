Maaskant: "Ik denk dat Farioli helemaal niets heeft hoeven doen"

Robert Maaskant verwacht zondagmiddag geen probleem voor Ajax, dat Sparta Rotterdam op bezoek krijgt. De trainer denkt dat iedereen in Amsterdam op scherp staat na de nederlaag van vorige week en stelt daarnaast dat het niveauverschil tussen de Amsterdammers en Rotterdammers te groot is.

"Die vijf jongens die gehaald zijn, zouden geen van allen spelen bij Ajax", doelt Maaskant onder andere op Mitchell van Bergen, Carel Eiting en Kristian Hlynsson, die deze winter op huurbasis naar Rotterdam gingen omdat de club het een stuk slechter deed dan gehoopt werd. "Dat zijn de sterkhouders van Sparta, dus in die verhouding moet je dat zien. Dan zou het heel gek zijn als Sparta bij Ajax zou winnen, maar niks is onmogelijk in het voetbal."

De trainer speelde zelf ook eens gelijk met NAC Breda in de Johan Cruijff ArenA. "Zulke wedstrijden zitten er soms tussen, maar ik geloof daar niet in nu ze vorige week een waarschuwing hebben gekregen", doelt hij in gesprek met Sportnieuws op de nederlaag in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. "Ik denk dat Farioli nu helemaal niets heeft hoeven doen. Al die spelers weten: PSV heeft gewonnen."