Maaskant kritisch: "Daar een mindere versie van terugkrijgen?"

Dat zou ik gek vinden," reageerde Maaskant op het gerucht. "Als speler weer? "Dat vind ik niet verstandig? Nee, had ik niet meer gedaan, nee." Hoewel Maaskant erkent dat Tadic een belangrijke rol speelde in het gouden Ajax onder Erik ten Hag, plaatst hij vraagtekens bij zijn meerwaarde nu. "Ook daarin moest er al geschipperd worden. Dan moest hij af en toe in de spits spelen, af en toe vanaf de linkerkant. Als hij vanaf de linkerkant speelt, heb je geen diepte meer aan die kant. Volgens mij wilde Farioli juist mensen hebben die diepte brengen. Dat heeft hij totaal niet."

Daarnaast voorziet Maaskant problemen in de balans binnen de selectie als Tadic terugkeert. "Als ze dat doen, zullen ze beslissingen moeten nemen ten opzichte van Henderson en Klaassen. Anders krijg je heel veel kapiteins op een schip, iets te veel, wat niet gaat werken." Ook wijst hij op het niveau van Tadic, dat volgens hem zichtbaar is afgenomen: "We hebben hem zien spelen in de Europese wedstrijden. Hij is gewoon minder geworden. Dat is niet raar, dat heeft met leeftijd en de competitie waarin je speelt te maken."

Concluderend stelt Maaskant: "Teruggrijpen naar wat er was en daar een mindere versie van terugkrijgen, terwijl je al ervaring hebt met Henderson en Klaassen… Nee, dat zou ik niet doen."