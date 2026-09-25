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Maaskant kritisch op eerbetoon Bartina Koeman: "Beetje vreemd"

Bjorn
Minuut stilte voor Bartina Koeman
Minuut stilte voor Bartina Koeman Foto: © MTB-Photo

Voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (1-1) was er een indrukwekkende minuut stilte voor de overleden Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach en oud-Ajacied Ronald Koeman. Robert Maaskant zet zijn vraagtekens bij het eerbetoon. 

"Het was heel respectvol naar de familie Koeman toe", begint Maaskant in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast. "Misschien ben ik de enige die dit zegt, en dan krijg ik er heel veel kritiek op. Maar ik vond het vreemd dat de vrouw van, in dit geval, een minuut stilte krijgt."

De oud-trainer vindt het een beetje een principekwestie. "Ik vond het heel moeilijk, want er zijn natuurlijk meer families die mensen kwijtraken. Wanneer ga je dan een minuut stilte houden voor iemand? Alle respect voor de familie Koeman, en ik vond het prachtig dat het gebeurd is. Maar ik ben wel benieuwd wat voor gedachtegang hierachter heeft gezeten."

Maaskant beseft dat de familie Koeman veel heeft betekend voor het Nederlandse voetbal, maar treft een vergelijking met Martin Koeman, de vader van Ronald. "Ik wil hier ook niet negatief over doen, want zo sta ik er niet in. Maar toen Martin Koeman overleed, is er geen minuut stilte gehouden. Martin Koeman heeft meer betekend voor het betaalde voetbal in Nederland dan Bartina Koeman, lijkt mij. Dat vond ik een beetje vreemd."

Hij beseft dat deze mening hem niet populair maakt. "Iedereen heeft het geaccepteerd. Ik ben blijkbaar de enige die daar zo over denkt, dus dat zal mijn fout zijn. Maar het is de familie Koeman gegund dat er een mooi eerbetoon is geweest. Ik vind het voor Ronald en Ronald junior alleen maar heel fijn. En Erwin ook, niet te vergeten. Die hoort ook bij de familie en heeft ook bij het Nederlands elftal gezeten", besluit Maaskant. 

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