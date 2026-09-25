Maaskant kritisch op eerbetoon Bartina Koeman: "Beetje vreemd"
Voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (1-1) was er een indrukwekkende minuut stilte voor de overleden Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach en oud-Ajacied Ronald Koeman. Robert Maaskant zet zijn vraagtekens bij het eerbetoon.
"Het was heel respectvol naar de familie Koeman toe", begint Maaskant in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast. "Misschien ben ik de enige die dit zegt, en dan krijg ik er heel veel kritiek op. Maar ik vond het vreemd dat de vrouw van, in dit geval, een minuut stilte krijgt."
De oud-trainer vindt het een beetje een principekwestie. "Ik vond het heel moeilijk, want er zijn natuurlijk meer families die mensen kwijtraken. Wanneer ga je dan een minuut stilte houden voor iemand? Alle respect voor de familie Koeman, en ik vond het prachtig dat het gebeurd is. Maar ik ben wel benieuwd wat voor gedachtegang hierachter heeft gezeten."
Maaskant beseft dat de familie Koeman veel heeft betekend voor het Nederlandse voetbal, maar treft een vergelijking met Martin Koeman, de vader van Ronald. "Ik wil hier ook niet negatief over doen, want zo sta ik er niet in. Maar toen Martin Koeman overleed, is er geen minuut stilte gehouden. Martin Koeman heeft meer betekend voor het betaalde voetbal in Nederland dan Bartina Koeman, lijkt mij. Dat vond ik een beetje vreemd."
Hij beseft dat deze mening hem niet populair maakt. "Iedereen heeft het geaccepteerd. Ik ben blijkbaar de enige die daar zo over denkt, dus dat zal mijn fout zijn. Maar het is de familie Koeman gegund dat er een mooi eerbetoon is geweest. Ik vind het voor Ronald en Ronald junior alleen maar heel fijn. En Erwin ook, niet te vergeten. Die hoort ook bij de familie en heeft ook bij het Nederlands elftal gezeten", besluit Maaskant.
Maaskant kritisch op eerbetoon Bartina Koeman: "Beetje vreemd"
Xavi zeer lovend over Ajacied: "Je bent inderdaad een krijger"
Reiziger over vertrokken Ajacied: "Speler die je niet zoveel hebt"
Dijkshoorn wil andere Ajax-aanpak: "Uit met de pret, Spanjaard"
Xavi geeft signaal af: Wout Weghorst mag vakantie blijven vieren
Oud-Ajacied over eigen carrière: "De enige die beter was dan ik"
Paes onthult razendsnelle Ajax-transfer: "Best surrealistisch"
Ouazane opnieuw in beeld bij Real Madrid: "Doel is duidelijk"
Wout Weghorst alsnog bij Oranje? "Denk dat het wel logisch is"
Kraay jr. is kritisch: "Ik vind het een ongelooflijk gemiste kans"
Oranje speelt gelijk bij debuut Xavi; weifelend optreden Ter Stegen
Kenneth Taylor vertelt: "Het was fijn om uit Nederland weg te gaan"
Josip Sutalo maakt indruk in Italië: "Hij lijkt elke cent waard"
Hans Kraay junior lacht om oud-Ajacied: "Wij terroriseren YouTube"
Wim Kieft vergelijkt Ajax: "Leuk, maar ze gaan er daar met 8-0 af"
Brobbey schaart zich achter uitspraak van Cruijff: "Ik zag..."
"Ik hoop dat Ajax Leonardo een beetje extra in de gaten houdt"
Ronald de Boer vanavond te zien bij uitzending Nederlands Elftal
KNVB gaat meer gegevens van Ajax-fans verzamelen: "Basis staat"
Van der Vaart deelt sneer uit: "Ze kunnen er geen reet van..."
Ter Stegen treft goede vriend bij Oranje: "Belangrijk persoon"
'Meerdere clubs uit Premier League tonen interesse in Ter Stegen'
Brobbey over Ajacied: "Hoop dat hij zijn basisplaats terugkrijgt"
Woerts concludeert na veelbesproken Ajax-stream: "Grote toekomst"
Derksen over oud-Ajacied: "Is de enige die niet blij is met Xavi"
Xavi zet oud-Ajacieden op de tribune voor duel tegen Duitsland
Brandt (Ajax) krijgt duidelijk bericht van Klopp: "Ik ken hem al"
'Ruud Gullit refereert aan Ajax-icoon': "Duidelijke filosofie"
Wedden op Ajax? Supporter zijn is geen voorspellend model
René Wagelaar met transfertip voor Ajax: "Dat kunnen er weinig"