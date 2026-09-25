Maaskant kritisch op eerbetoon Bartina Koeman: "Beetje vreemd"

Voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (1-1) was er een indrukwekkende minuut stilte voor de overleden Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach en oud-Ajacied Ronald Koeman. Robert Maaskant zet zijn vraagtekens bij het eerbetoon.

"Het was heel respectvol naar de familie Koeman toe", begint Maaskant in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast. "Misschien ben ik de enige die dit zegt, en dan krijg ik er heel veel kritiek op. Maar ik vond het vreemd dat de vrouw van, in dit geval, een minuut stilte krijgt."

De oud-trainer vindt het een beetje een principekwestie. "Ik vond het heel moeilijk, want er zijn natuurlijk meer families die mensen kwijtraken. Wanneer ga je dan een minuut stilte houden voor iemand? Alle respect voor de familie Koeman, en ik vond het prachtig dat het gebeurd is. Maar ik ben wel benieuwd wat voor gedachtegang hierachter heeft gezeten."