Maaskant kritisch op Farioli: "Dan denk ik van 'kom op nou'"

Robert Maaskant is lovend over Ivan Perisic. Tevens is Maaskant juist weer kritisch op Peter Bosz en Francesco Farioli.

"Perisic, dat vind ik een hele goede aankoop. Zulke jongens staan op in de grote wedstrijden. Ik heb het al eens eerder herhaald, maar Perisic moet tranen in zijn ogen hebben gehad tijdens het duel in de ArenA toen. PSV ging lekker voetballen en gaf de goal weg, dat gebeurt niet in Italië en Kroatië", zo klinkt het in De Maaskantine.

"Dat kan je Peter Bosz wellicht wel aanrekenen. Daarin slaat hij misschien wat door, je mag best een bal een keer naar voren rammen. Hij heeft de eigenwijsheid van een Pep Guardiola. Ik snap echter ook de Italiaanse manier van denken zoals Francesco Farioli. Die gaan pas leuk voetballen als ze achter staan. Dan denk ik van 'kom op nou'", zo sluit hij af.