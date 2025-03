Maaskant laat licht schijnen op PSV-Ajax: "Alles is in hun voordeel"

Maaskant denkt dat Ajax in het voordeel is zondag. "Voor de competitie hoop ik dat PSV wint, maar dit is wel een wedstrijd die neigt naar precies alles wat Ajax heeft laten zien. Ze hoeven niet te winnen. Alles is in het voordeel voor Ajax", vertelt hij in De Maaskantine. "Ze zeggen dat bij PSV de schwung terug is, maar dat zegt mij niks tegen RKC. Het is wel een heerlijke wedstrijd om naar uit te leven. Als Ajax wint is het kampioenschap beslist en breekt de hommeles uit in Eindhoven."

Bij PSV werd de voorbereiding ook nog verstoord door de tbc-diagnose van Lucas Perez. "Het tekent de pech van PSV dit jaar. Deze wedstrijd valt goed voor Ajax", aldus Maaskant, die een tactische wedstrijd verwacht zondag. "Ik denk dat beide ploegen elkaar enorm geanalyseerd hebben, daarom verwacht ik ook niet zoveel spektakel."