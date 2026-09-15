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Maaskant moet lachen om Berghuis: "Dat kun je aan hem zien"

Rik Engelbertink
Robert Maaskant
Robert Maaskant Foto: © Pro Shots

Sportnieuws.nl-analist Robert Maaskant vindt dat Ajax aanzienlijk beter aan het voetballen is geslagen sinds de komst van Míchel Sanchez. De Amsterdammers versloegen Fortuna Sittard met maar liefst 1-5 en maakten ook voetballend indruk.

"Het mooie bij Ajax zijn altijd de interviews van Steven Berghuis. Aan hem kun je namelijk zien of zijn trainer een beetje op één lijn zit qua denken over voetbal", vertelt de ex-trainer lachend in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast. "In dit geval is dat wel waar, want ik zie Ajax écht groeien."

Maaskant ziet dat Ajax duidelijk is begonnen met beter voetballen. "Het duurde nog lang voordat ze uiteindelijk afstand namen, maar je ziet wel de tempo-wisselingen en snelheid van handelen in de wedstrijd. Dat heeft met Michel te maken."

"Als je ziet hoe ze nu langzamerhand aan het groeien zijn en toewerken naar een vaste basiself... Daar zijn nu nog heel ver vanaf, maar als ze compleet en fit zijn, vind ik dit een heel aardig elftal. Ik ben heel benieuwd wat ze dit seizoen kunnen", zegt de oud-trainer.

Oliver Edvardsen startte bij Ajax, maar het was het swingende spel van Abdellah Ouazane dat Ajax nodig had om tot echt goed veotbal te komen. "Edvardsen heeft het bij Go Ahead natuurlijk hartstikke goed gedaan, maar die gaat niet het verschil maken bij Ajax. Al helemaal niet tegen een gesloten middenmoter. Ouazane is wel gewend om in het Ajax-spel te functioneren: in de kleine ruimtes met individuele acties en snelle combinaties. Dat past gewoon beter."

Mika Godts is echter nog lang niet vergeten. "Zo ver zijn ze absoluut nog niet, maar Ajax heeft natuurlijk wel heel veel centjes gekregen voor Godts",zegt Maaskant. "Michel heeft nu gewoon gedacht: ik wil Edvardsen wel even zien. Straks hebben ze ook nog Adingra, die nu nog geblesseerd is. Ik verwacht echt wel wat van dit Ajax op het moment dat ze echt compleet zijn", besluit Maaskant vol lof.

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