Maaskant moet lachen om Berghuis: "Dat kun je aan hem zien"

Sportnieuws.nl-analist Robert Maaskant vindt dat Ajax aanzienlijk beter aan het voetballen is geslagen sinds de komst van Míchel Sanchez. De Amsterdammers versloegen Fortuna Sittard met maar liefst 1-5 en maakten ook voetballend indruk.

"Het mooie bij Ajax zijn altijd de interviews van Steven Berghuis. Aan hem kun je namelijk zien of zijn trainer een beetje op één lijn zit qua denken over voetbal", vertelt de ex-trainer lachend in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast. "In dit geval is dat wel waar, want ik zie Ajax écht groeien."

Maaskant ziet dat Ajax duidelijk is begonnen met beter voetballen. "Het duurde nog lang voordat ze uiteindelijk afstand namen, maar je ziet wel de tempo-wisselingen en snelheid van handelen in de wedstrijd. Dat heeft met Michel te maken."

"Als je ziet hoe ze nu langzamerhand aan het groeien zijn en toewerken naar een vaste basiself... Daar zijn nu nog heel ver vanaf, maar als ze compleet en fit zijn, vind ik dit een heel aardig elftal. Ik ben heel benieuwd wat ze dit seizoen kunnen", zegt de oud-trainer.