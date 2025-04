Maaskant onthult Ajax-aanpak: "Als club stond je dan machteloos"

Maaskant beschrijft hoe Ajax jarenlang grote invloed had bij het opkopen van talenten van kleinere clubs. "We hebben het allemaal over hoe zielig het met Ajax is, maar Ajax heeft dit soort praktijken altijd toegepast", vertelt hij. "Ze kwamen gewoon met wat zakgeld aanzetten terwijl die spelers onder contract stonden, en dan zeiden ze: 'Die jeugdspeler willen we hebben.'"

"Als club stond je dan machteloos, omdat je die jongen moest laten gaan. Het bedrag was simpelweg te hoog om nee tegen te zeggen, maar als club werd je daar wél door verzwakt. En Ajax wist: 'We hebben je'", aldus de trainer van Helmond Sport.

"We onderhandelen in Nederland op een andere manier. Hier gaan we altijd uit van een win-winsituatie. In Amerika, Rusland en zeker in Oost-Europa is het gewoon make-or-break. Je gaat een onderhandeling in om als beste eruit te komen", besluit Maaskant.