Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"
Robert Maaskant heeft een lans gebroken voor Michael Reiziger. Maaskant vindt dat men veel te kritisch is op de voormalig Ajacied.
Reiziger werd de afgelopen weken regelmatig genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van Oranje, maar die suggestie wekt ook veel weerstand op. "Ik vind dat men te kritisch is naar Reiziger in het algemeen", reageert Maaskant in een video-item van Sportnieuws.nl.
Maaskant vindt de trainer van Jong Oranje wél geschikt voor het grote Oranje. "Hij heeft ambities en een uitstekende voetbalvisie. Daar wordt wel heel makkelijk overheen gestapt", oordeelt de analist. "Kritiek op de resultaten met Jong Oranje, dat zegt mij niet zoveel."
"Ik kan me de combinatie van Reizier als assistent van manager Van Gaal wel voorstellen. En laten we eerlijk zijn: we hebben dat natuurlijk al eerder gezien. Joachim Löw heeft het bij Duitsland ook overgenomen als assistent. Dat is uitstekend gegaan en zo zijn er nog wel meer voorbeelden", besluit Maaskant.
Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"
Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"
Willem van Hanegem voorspelt: "Ajax gaat veel aan hem hebben"
FC Barcelona bevestigt zware knieblessure 'transfertarget Ajax'
'Ajax en Feyenoord op de tribune voor Mexicaanse vleugelaanvaller'
Hedwiges Maduro wijst: "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt"
Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"
'Voormalig Ajacied Bergwijn in de etalage gezet door Al-Ittihad'
Kieft sceptisch over Ajax: "Ik vind het een beetje overdreven"
Van Gaal kritisch: "Ik werd niet op waarde geschat door Ajax"
UEFA stelt Portugese arbitrage aan voor Shelbourne FC - Ajax
Chris Woerts voorspelt: "Ajax en PSV zijn erg aan elkaar gewaagd"
Henk Spaan kritisch op Ajax: "Begonnen toen pas te voetballen"
Van Gaal nog steeds niet gebeld door de KNVB: 'Dat komt door hem'
Tim Krul geniet van Ajacied: "Gaat een belangrijke pion zijn"
KNVB maakt scheidsrechter voor duel Ajax - SC Heerenveen bekend
Theo Janssen wijst favoriet voor de titel aan: "Voor mij is..."
'Fabrizio Romano geeft update over onderhandelingen PSG en Ajax'
Kieft twijfelt over Ajax-uitblinker: "Hij wil soms net te graag"
Verweij: "Is een indicatie dat Ajax open staat voor zijn vertrek"
KNVB legt Ajax een boete op door wanordelijkheden van supporters
"Bij de wedstrijd van Ajax heb ik me alleen maar zitten vervelen"
"PSV, Feyenoord en Ajax nú in de juiste volgorde zetten is gekkenwerk"
Cruijff nog niet uitgewinkeld: "Gaan nog vijf spelers bijkomen"
'Feyenoord hoopt talentvolle aanvaller van Ajax te verleiden'
Ajax op rapport: invallers maken het verschil tegen PEC Zwolle
'Eredivisieclub wil Don-Angelo Konadu graag overnemen van Ajax'
Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."
Klaassen deelt sneer uit na overwinning: "Zij zijn gewoon beter"
Van der Vaart over Ajacied: "Geen twintig procent van wat ik was"