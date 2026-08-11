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Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

Max
bron: Sportnieuws.nl

Robert Maaskant heeft een lans gebroken voor Michael Reiziger. Maaskant vindt dat men veel te kritisch is op de voormalig Ajacied. 

Reiziger werd de afgelopen weken regelmatig genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van Oranje, maar die suggestie wekt ook veel weerstand op. "Ik vind dat men te kritisch is naar Reiziger in het algemeen", reageert Maaskant in een video-item van Sportnieuws.nl.

Maaskant vindt de trainer van Jong Oranje wél geschikt voor het grote Oranje. "Hij heeft ambities en een uitstekende voetbalvisie. Daar wordt wel heel makkelijk overheen gestapt", oordeelt de analist. "Kritiek op de resultaten met Jong Oranje, dat zegt mij niet zoveel."

"Ik kan me de combinatie van Reizier als assistent van manager Van Gaal wel voorstellen. En laten we eerlijk zijn: we hebben dat natuurlijk al eerder gezien. Joachim Löw heeft het bij Duitsland ook overgenomen als assistent. Dat is uitstekend gegaan en zo zijn er nog wel meer voorbeelden", besluit Maaskant. 

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