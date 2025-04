Maaskant tipt Ajax voor kampioensfeest: "Kan je kaartjes verkopen"

Volgens voetbaltrainer Robert Maaskant is dat een logische en terechte keuze. Maaskant: ""Dat begrijp ik ook wel dat je het Museumplein gebruikt. Je ziet ook daar hoe groter het geworden is natuurlijk. Ik heb vroeger gekeken, stonden ze op het bordes. Nu ga je naar het Museumplein toe, prima. Alles beter dan P5 bij de Arena."

Maaskant doelt daarmee op eerdere huldigingen die noodgedwongen plaatsvonden op een parkeerterrein naast de Johan Cruijff ArenA. "Op het parkeerterrein zo'n gemaakt feestje vieren, dat vind ik niks," zegt hij. "Of pak die Arena vol. Dat vind ik ook prima."

Hij ziet zelfs commerciële kansen in een stadionviering: "Voor de commerciële staf van Ajax zou dat best een idee kunnen zijn, om het gewoon in het stadion te doen. Er worden toch wel concerten gegeven? Ik denk als jij gewoon een podium neerzet en je vult die Arena en je maakt er een festijn van. Ik denk zelfs dat je er kaartjes voor kan verkopen. Dan weet je ook nog wie er binnen is, et cetera, et cetera."

Tot slot trekt Maaskant een opvallende vergelijking: "Weet je, zelfs op de begrafenis van Hazes zat de Arena vol, hè", besluit de oefenmeester.