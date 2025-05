Maaskant wil verandering zien bij Ajax: "Dat doet hij niet"

Robert Maaskant vindt dat Wout Weghorst een basisplaats verdient bij Ajax. Volgens hem vult Brian Brobbey zijn rol niet goed in, en dat onderbouwt hij met statistieken in de sportnieuws.nl podcast De Maaskantine .

Robert Maaskant vindt Brobbey niet effectief. "Vorige week analyseerde ik de wedstrijd voor de NOS en dan kun je heel simpel de statistieken erbij pakken. Ajax met Brian Brobbey in het eerste uur schoot vijf keer op doel, en met Weghorst het laatste halfuur kwam Ajax tot 27 doelpogingen", begint de analist.

"Brobbey is echt geen weggooier, dat wil ik er ook niet van maken. Maar een Ajax-spits moet het verschil maken, en dat doet Brobbey niet. Niet alleen omdat hij te weinig goals maakt, maar ook omdat hij in het spel zelf weinig voorkomt", verklaart de trainer van Helmond Sport. "Op het moment dat Weghorst erin komt, gebeurt er iets."

"Het is best knap. Weghorst is een tijd weggeweest, en Ajax speelde bijna zonder spits. Ik had toen verwacht dat dat het verschil zou maken in de competitie, maar toen ging PSV ineens slecht draaien", vervolgt hij.

"Uiteindelijk is het kampioenschap van Ajax eigenlijk het weggegooide kampioenschap van PSV. Daar komt het toch op neer. Dat is best vreemd", begint hij over de vorm dip van de huidige kampioen van de Eredivisie.

"Ik vind dat Weghorst impact maakt. Als hij zou starten, zal hij heus weleens fouten maken. Maar probeer er maar eens tegen te spelen. Verdedigers vinden het gewoon vervelend om tegenover Weghorst te staan", aldus Maaskant.