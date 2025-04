Maaskant ziet: "Pas weer aantrekkelijk vanaf kwartfinale CL"

Ajax maakt weer een goede indruk bij Robert Maaskant. De trainer was vaak kritisch op de Amsterdammers, maar laat in de Maaskantine weten ook positieve punten te zien.

"Ik ben heel kritisch geweest op Ajax dit jaar", begint Maaskant. "Dat heeft puur te maken gehad met het gedachtegoed van hun. Maar ik moet ook complimenten geven aan de professionaliteit van Farioli. Hoe hij dingen heeft opgebouwd en zich aan een bepaalde opdracht heeft gehouden. En ook complimenten aan Alex Kroes. Hij heeft een club in paniek terug op de kaart gezet met heel duidelijke regels, en daar past op dit moment een begroting bij op Europa League-niveau."

"En wat ze nu slim doen is dat ze nu begroten op een instapniveau wat ze tien van de tien keer halen", gaat hij verder. "Vanuit daar kunnen ze gaan plussen. En je moet ook wel reeel blijven, Ajax doet niet meer mee bij de mondiale top. Ze kunnen best leuke spelers halen, maar ze shoppen op dit moment bij Go Ahead Eagles."

"Het is pas weer aantrekkelijk om erheen te gaan vanaf kwartfinale Champions League. Ook voor jeugdspelers. Wat ze wel hebben laten zien, is dat jongens van zestien debuteren op dit niveau. Dat is nergens anders zo, misschien bij Barcelona", besluit hij.